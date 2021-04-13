Новый детсад откроют в многоэтажке Бреста 15 апреля

13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 15 апреля откроется встроенный в многоэтажный дом детский сад. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"15 апреля состоится открытие встроенного в жилой дом детского сада в ЮЗМР-4 на улице Колесника - первого дошкольного учреждения такого формата в городе. Юридически это будет филиал ясли-сада №73. Объект введен в эксплуатацию 26 февраля. Он соответствует всем предъявляемым нормам и требованиям", - написал Александр Рогачук.

Детский сад полностью укомплектован воспитанниками. Он рассчитан на 75 мест, из них 15 предназначены для детей ясельного возраста. Руководитель города обратил внимание, что все дети из дома, в котором находится дошкольное учреждение, определены в него.

"Если такой формат зарекомендует себя положительно, будем его использовать в других районах города", - резюмировал Александр Рогачук.-0-