Новый детсад в Жабинке планируют открыть к началу учебного года

31 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке к началу нового учебного года планируют открыть новый детский сад, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Александр Степанюк.

Пока объект готов на 40%. Двухэтажную часть здания уже накрыли крышей и утеплили. Во втором крыле заканчиваются работы по кладке третьего этажа. Параллельно на нижних уровнях ведутся отделочные работы. Строят садик за счет областного и районного бюджета. Основные строительные работы завершат весной. Открытие намечено на август.

Детсад рассчитан на 240 мест. Его здание будет разноуровневым: двух- и трехэтажным. Внутри обустроят бассейн, предусмотрены лифты. Это будет первое дошкольное учреждение такого типа в Жабинке.

"В этой части города расположено много жилых домов. Кроме того, там закладывают квартал многоэтажной застройки, где смогут приобрести квартиры и жители Бреста, городом-спутником которого является Жабинка. Новоселам предлагают комфортные условия для проживания, в пешей доступности будет детский садик. Также в этом квартале появится торгово-развлекательный центр, недавно продали участок для его строительства", - рассказал Александр Степанюк.

В новом квартале зарезервировано место для строительства семи девятиэтажек. Первый дом уже начали строить. В нем будет 72 квартиры. Из них 54 (одно- и двухкомнатных) предусмотрены для семей из Бреста.

К слову, в этом году специалисты должны сделать корректировку генерального плана развития Жабинки. "Уже по результатам выберем место для строительства следующего квартала. Из этого расчета будем исходить, где нужен новый детский сад", - пояснил зампредседателя райисполкома.-0-