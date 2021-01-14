Новый детский дом семейного типа открыли в Горках

14 января, Горки /Корр. БЕЛТА/. Новый детский дом семейного типа открыли сегодня в Горках. Сюда переехала многодетная семья Ольги Дроздовой. Сейчас на воспитании женщины находятся четверо детей - два мальчика и две девочки, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый дом, большой и уютный, разместился на улице Янки Купалы. В нем два этажа и семь комнат. Как рассказала родитель-воспитатель Ольга Дроздова, теперь у каждого ребенка есть свой уголок. "Нас обеспечили всем необходимым для комфортной жизни: обустроены комнаты, кухня, есть детская площадка. Осталось только немного своих вещей добавить и все", - отметила женщина.

Свой труд как родитель-воспитатель Ольга Дроздова начала в 2003 году. За это время взяла на воспитание 15 детей. Ребята успешно адаптировались в семье, прошли социализацию. Женщина уделяет большое внимание не только воспитанию и становлению детей, но и укреплению их отношений с биологическими матерями. А кроме этого, она поддерживает теплые отношения со всеми 11-ю выпускниками своего детского дома.

Семья Дроздовых

"У меня моих три сына. Изначально я думала, что возьму два мальчика и девочку. Первыми у меня были два брата. И когда я поняла, что мальчики - и мои, и приемные - вместе играют, бегают на футбол, я поняла, что девочке здесь будет скучно. А мальчики - они все вместе. Этой зимой в нашу семью попали первые девочки - двойняшки Арина и Карина. Бантики и косички заплетать я не умею, но еще научусь. И в воспитании детей это, наверное, единственное отличие мальчиков от девочек, - рассказала Ольга Дроздова. - Эту боль, которая остается в сердцах детей после того, как их бросают родители, ничем не вылечить. Даже если ты создашь им всевозможные условия для нормальной жизни и развития. Этот немой вопрос "почему так вышло?" они будут нести с собой всю жизнь. И чтобы так не получалось у моих детей, я стараюсь находить их биологических мам, помогаю наладить контакт. Это важная и нужная работа. И она приносит свои успешные плоды. Некоторые мамы восстанавливаются в своих правах".

Как отметил во время торжественного открытия нового дома первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Анатолий Уласевич, в Беларуси уделяется особое внимание защите материнства и детства. "Дом замечательный и красивый. Наше государство, наш Президент уделяют большое внимание защите материнства и детства. Сегодня в этот космический, электронный век трудно выделить какое-то направление, которое лучше всего может воспитать ребенка, чем семья. Еще никто не придумал чего-то лучше, - подчеркнул он. - Нужно благодарить таких людей, как Ольга Михайловна, которая 17 лет занимается воспитанием, казалось бы, чужих детей, но для нее они, как родные. И в то же самое время она не теряет связи с теми семьями, что лишились родительских прав. И есть примеры, когда она помогла родителям восстановиться в правах, и дети вернулись в эти семьи. Хочу поблагодарить ее, поздравить с новосельем. Дети, которых вы воспитали, а это не одно поколение, стали действительно хорошими и достойными людьми нашей страны".

Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк

Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк поздравил всех собравшихся с открытием нового и важного социального объекта. "То, что сегодня открываем дом, говорит о том, что дети, которые будут в нем жить еще не один десяток лет, будут ощущать заботу, внимание семьи и государства и вырастут настоящими патриотами. Они будут людьми, которые умеют хорошо трудиться на благо своей Родины, приумножать все то, что было создано другими поколениями. Присоединюсь к словам благодарности маме. У вас очень большое сердце. Дети чувствуют вашу любовь, понимают все и ценят заботу, - отметил Леонид Мартынюк. - Хочется всех поздравить с новым социальным объектом, пожелать, чтобы он приносил пользу. Деткам пожелать беречь то, что им подарили. Через год приеду к вам в гости и посмотрю, какой огород, какие деревья вырастили, как косите траву. Ведь в труде и созидании рождается нормальная личность".

Председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев отметил, что в Горецком районе нет ни одного ребенка, который бы находился в интернате, все дети находятся в приемных семьях. "За последние годы выработана схема, успешную работу которой мы видим на реальных примерах. Уверен, что данный объект, рассчитанный на 10 приемных детей, послужит новым импульсом для того, чтобы мы в районе могли социально защитить наших детей. Важно воспитать и вырастить их в семье. И в этой работе никто не остается безучастным. Политика нашего государства, пристальное внимание к проблемам детей председателя Могилевского облисполкома - все это помогает создавать адекватные условия для жизни и развития детей. В строительстве этого дома активное участие приняли предприятия и организации нашего района. Хочу поблагодарить всех за большой совместный труд", - подчеркнул он.

Новоселам сегодня подарили компьютер, сертификаты на бытовую технику, корпусную мебель и другое.-0-

Валерий Полуда, Ольга Дроздова и Карина Заболотина

Во время открытия

Первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Анатолий Уласевич

Председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев

Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк поздравил и первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Анатолий Уласевич

Карина и Арина Заболотины

Валера Полуда, Карина и Арина Заболотины

Карина Заболотина

Феликс Заболотин

Арина Заболотина

Фото Олега Фойницкого