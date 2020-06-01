1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новый детский дом семейного типа открылся в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе образования, спорта и туризма администрации Советского района областного центра.

В Международный день защиты детей в двухэтажном коттедже по ул.Хуторской отмечает новоселье большая семья. Наталья Радченко стала приемным родителем для шести ребят 7-12 лет. У них с супругом трое своих детей, двое из которых уже совершеннолетние. Теперь в семье появились еще две девочки и четыре мальчика, среди которых есть близнецы.

Просторный дом оснащен всем необходимым - от бытовой техники до мебели. Как рассказали в администрации района, большую поддержку в этом оказали предприятия района - ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс", ЗАО "Гомельский вагоностроительный завод", ОАО "Гомельский завод пусковых двигателей имени П.К.Пономаренко", РСУП "Ремонтхиммонтаж", СЗАО "Завод Сантэкс", ИПУП "Фрешпак Солюшенс", ТУП "Химтранс", ОАО "Гомельский химический завод", ПУ "Гомельгаз".

Во дворе для ребят оборудована игровая площадка. Работники отдела образования, спорта и туризма администрации Советского района, районной организации РОО "Белая Русь" и ОАО "Кирмаш" помогли благоустроить и озеленить территорию возле дома. Высадили более 30 деревьев, плодово-ягодных и декоративных кустарников. "В перспективе здесь будет пышный сад. Глядя на цветущие деревья, кусты, клумбы, дети не только получат положительные эмоции, но и научатся оберегать красоту, создавать ее своими руками", - уверены в администрации района.

Не исключено, что семья может расшириться. "Детям интересно и комфортно, они хорошо учатся. Здесь им прививают семейные ценности, приобщают к традициям", - рассказали в отделе образования, спорта и туризма администрации.

Это второй в районе и седьмой в областном центре дом семейного типа. По словам специалистов, такая форма социализации детей-сирот хорошо зарекомендовала себя. "Счастливая и безопасная жизнь наших детей - задача первостепенной важности. Государство берет на себя заботу о комфортных, благоприятных условиях проживания и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот. Самый счастливый ребенок - тот, который растет в семье и живет в своем доме. Только семья может помочь ребенку раскрыть свои способности, подготовить его к взрослой самостоятельной жизни", - подчеркнули в отделе образования, спорта и туризма администрации Советского района Гомеля, пожелав новоселам тепла и уюта, чтобы в их доме всегда жили любовь и радость.-0-