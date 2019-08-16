Новый детский сад к началу учебного года откроют в Гомеле

16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле по улице Международной к началу учебного года откроют новый детский сад, рассказала журналистам начальник управления образования горисполкома Людмила Крилистенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам начальника управления, в дошкольном учреждении предусмотрено четыре группы, которые смогут посещать около 100 детей.

Людмила Крилистенко отметила, что практически все жители областного центра дошкольного возраста обеспечены местами в детских садах. Постепенно разрешаются вопросы с их дефицитом в шаговой доступности в отдельных микрорайонах, как правило, новостройках. Так, в июле ко Дню Независимости был открыт детский сад в 104-м микрорайоне. А для тех, кто оформил детей ближе к месту работы, работают специальные рейсы "Родительского маршрута".

Всего в новом учебном году за школьные парты в Гомеле сядут около 51,6 тыс. ребят, в детские сады придут более 24,3 тыс. дошколят. С 15 августа приступили к работе в системе образования областного центра более 230 молодых специалистов.

На подготовку школ, гимназий и детских садов областного центра к новому учебному году было использовано более Br1,4 млн бюджетных средств, также за семь месяцев привлечено свыше Br1,3 млн спонсорской, шефской и благотворительной помощи. По словам Людмилы Крилистенко, большинство учреждений уже готовы принять ребят.-0-