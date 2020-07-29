Новый детский сад на 230 мест открылся в Колодищах

29 июля, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Новый детский сад на 230 мест открылся сегодня в Колодищах, передает корреспондент БЕЛТА.

В саду будут укомплектованы 12 групп по возрасту: пять групп смогут посещать дети от 3 до 4 лет, четыре - от 4 до 5 лет, три - от 5 до 6 лет.

В детском саду оборудованы современные физкультурный, музыкальный и хореографический залы. Есть кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога. Для преподавателей создан информационно-методический кабинет. В учреждении будет работать оснащенный современным оборудованием пищеблок и медицинский блок.

Для удобства воспитанников с особенностями физического развития создана безбарьерная среда. Имеется система видеонаблюдения.

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