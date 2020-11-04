Новый детский сад откроют 5 ноября в минском микрорайоне Михалово

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном микрорайоне Михалово 5 ноября откроется детский сад №576, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Новый детсад рассчитан на 190 ребят, сформированы 10 групп.

В здании есть бассейн, музыкальный и физкультурный залы, компьютерно-игровая комната, помещения для дополнительных занятий, кабинеты для специалистов, административно-хозяйственный, медицинский и пищевой блоки, прачечная. Детсад обеспечен автономной системой очистки питьевой воды.

Обустроена спортивная площадка и место для обучения воспитанников правилам дорожного движения.

Особенность нового садика в том, что особое внимание там планируют уделять знакомству детей с основами безопасной жизнедеятельности. Помогать в этом будет Московский районный отдел по чрезвычайным ситуациям.-0-