Новый детский сад откроют в Поставах

19 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Поставах строится новый детский сад на 94 места, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по образованию райисполкома Павел Трава.

Важный для города объект находится по ул.Зеленой в молодом микрорайоне, где в последнее время ведется массовое строительство многоквартирных домов. Детский сад станет шестым в городе и поможет снять напряженность, которая возникла из-за нехватки мест для детей непосредственно в данном микрорайоне Постав.

Строительство дошкольного учреждения началось весной. Средства на эти цели (Br5,8 млн) выделены из районного бюджета. К настоящему времени уже возведен каркас здания, сооружена крыша, ведутся внутренние отделочные работы. Общая готовность объекта составляет 70%. Ввод в эксплуатацию намечен на октябрь. Коллектив детского сада в составе 31 человека формируется.

"Новый детский сад обязательно порадует как детей, так и родителей: здесь будут бассейн, музыкальный и спортивный залы, кабинеты для индивидуальных занятий, современное игровое оборудование", - отметил Павел Трава.

Сейчас в районе завершаются последние работы по подготовке учреждений образования к новому учебному году. Паспорта готовности и сертификаты все они уже получили. Всего на подготовку учебных заведений (ремонт спортзалов, пищеблоков, текущий ремонт и т.д.) было направлено около Br400 тыс.-0-