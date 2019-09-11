Новый детский сад открыли в Барановичах

11 сентября, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сегодня прошла церемония открытия яслей-сада №10, передает корреспондент БЕЛТА.

На возведение нового учреждения образования специалистам строительного треста №25 потребовалось чуть больше года. На эти цели из бюджета было выделено около Br8 млн. В трехэтажном здании созданы условия для пребывания 240 малышей, чьи семьи проживают в молодом и развивающемся микрорайоне Боровки.

"В Брестской области демографическая ситуация одна из лучших в стране. Местные власти решают проблему обеспечения всех желающих местами в учреждениях образования шаговой доступности. Например, в этом году в Бресте сдана школа-сад, в Пинске недавно открылся детский сад. Приятно, что сегодня открываем такой же в Барановичах. Он будет очень востребован", - отметил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Он поздравил малышей и воспитателей с новосельем, пожелал здоровья и интересного обучения. В подарок губернатор вручил сертификат на приобретение музыкального центра.

Анатолий Лис

В новом детском саду сформировано 13 групп. На первом этаже будут заниматься малыши от двух до трех лет. Там расположены бассейн, пищеблок, зимний сад, прачечная и медицинский блок. На втором и третьем этажах находятся группы для детей более старшего возраста, кабинеты дополнительного образования, учителя-дефектолога и педагога-психолога, музыкальный и спортивный залы, компьютерный класс. Учреждение образования оснащено системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, противопожарной сигнализацией "Молния".

Заведующая ГУДО "Ясли-сад №10 г.Барановичи" Оксана Кролик

На прилегающей территории обустроена большая игровая зона. У каждой из групп будет индивидуальная площадка с крытой беседкой. Оборудована площадка для изучения правил дорожного движения.

В Боровках теперь будут работать два детских сада. В скором времени в микрорайоне планируют начать строительство средней школы, где смогут обучаться более 1 тыс. детей. "Вкладывая деньги в детей и их образование, мы делаем инвестиции в наше будущее. Этой работой будем заниматься и в дальнейшем, в том числе в Барановичах, - подчеркнул Анатолий Лис. - Город включен в список 11 регионов Беларуси, которые должны более интенсивно развиваться. Уверен, что в Барановичах есть все условия для комфортной жизни. Работаем над тем, чтобы производство было более эффективным, создаем социальные объекты".-0-

Фото Вадима Якубёнка