Новый детский сад открыли в минском микрорайоне Лошица-9

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый детский сад открылся сегодня в минском микрорайоне Лошица-9, по ул.М.Пташука,15, передает корреспондент БЕЛТА.

Детский сад рассчитан на 12 групп полного дня (230 мест). Здание строилось за счет бюджета города. В дошкольном учреждении предусмотрены детские тренажеры, бассейн, спортивный и музыкальный залы, компьютерный кабинет, пищеблок, укомплектованный по последнему слову техники. Особенность детсада в том, что дворовые игровые площадки имеют резиновое покрытие для безопасного отдыха детей. Занятия здесь начнутся уже в предстоящий понедельник.

В торжественной церемонии открытия принял участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. "Дошкольные учреждения очень востребованы в Минске. Сюда приходит молодое поколение, которое является будущим страны. Важно создать все необходимые условия для развития детей. Детские сады должны быть комфортными и безопасными", - сказал он.

Председатель Мингорисполкома отметил: детсады строятся в Минске постоянно, в первую очередь в тех местах, где в них есть острая необходимость. "В разных уголках столицы ситуация отличается. Там, где превалирует старая застройка, районы обеспечены дошкольными учреждениями в полном объеме. Есть вопросы только по зонам новостроек, где ежегодно вводится большое количество домов, заселяются сотни семей. Будем стараться, чтобы с этим не было проблем. В следующей пятилетке планируем уделить особое внимание строительству детских садов, так как это очень важно для жителей города", - подчеркнул он.

По его словам, в планах на ближайшее время - строительство детсада в микрорайоне Лошица-8. Необходимость в дошкольном учреждении есть и в Брилевичах. "В общем по городу ситуация стабильная, а эти точечные вопросы будем решать", - заявил Владимир Кухарев.

В Минске сейчас 464 государственных дошкольных учреждения. Ежегодно увеличивается количество их воспитанников: в 2018/2019 годах - 101,1 тыс., 2019/2020 - 101,8 тыс., 2020/2021 - более 102 тыс. В столице самый высокий по стране процент детей, получающих дошкольное образование, причем показатель увеличивается (с 88,3% в 2017 году - до 96,3% в 2019-м). Подготовку к обучению в школе проходят все пятилетние дети.

В большинстве учреждений дошкольного образования число воспитанников превышает нормативную наполняемость групп. Например, в 2019/2020 годах укомплектованность по городу составляла 129%.

В 2020 году в Минске введены в эксплуатацию четыре дошкольных учреждения на 950 мест: два - в Первомайском районе (Маяк), по одному - в Центральном (Лебяжий) и Ленинском (Лошица) районах. До конца года будут введены еще три учреждения на 650 мест: два - во Фрунзенском районе, одно - в Московском.-0-