Новый детский сад открылся в Лиде

6 ноября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Новый детский сад торжественно открыли в молодом районе Лиды, передает корреспондент БЕЛТА.

Детский сад на 230 мест построен в районе Индустриальный, где возводится немало жилья. Основная масса жителей - молодые семьи, многие из которых многодетные.

"В целом Лида молодой город. Здесь была проблема с шаговой доступностью учреждений дошкольного образования. С вводом в строй этого объекта вопросы сняты. Важно, что сад оборудован всем необходимым для гармоничного образования, воспитания подрастающего поколения, его можно назвать центром развития дошколят", - отметил во время церемонии открытия председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов вручает подарки заведующей детским садом №41 Тамаре Дривицкой

Для учреждения образования был разработан современный дизайн, сочетающий в себе функциональность, удобство, безопасность и эстетику. В отделке использовались только натуральные материалы. Современным оборудованием оснащены помещения для групп, спортивный и музыкальный залы, пищеблок. Работают компьютерный кабинет и сенсорная комната, имеется бассейн.

Полностью укомплектован и штат работников. Создано около 70 рабочих мест, на работу приняты и 11 молодых специалистов.

"Сад у самого дома. Это очень хорошо для родителей: не надо тратить много времени с утра и вечером на то, чтобы отвести ребенка. Кроме того, новый сад и оснащен очень хорошо. Думаю, детям будет в нем комфортно", - сказала мама троих детей Гражина Ядрышникова. Ее двое сыновей - трехлетние Артем и Максим - уже начали ходить в новый сад.

Из областного бюджета на строительство сада было направлено свыше Br5 млн.

"Уверен: это правильные вложения, инвестиции в образование, воспитание нашего будущего", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что в Гродненской области реализуется программа по строительству учреждений дошкольного образования. Ежегодно в эксплуатацию вводится не менее двух детских садов. За последние годы открыто более 10 подобных объектов, причем строились они не только в Гродно, но и в районных центрах, в том числе в Щучине, Островце, Лиде. Сейчас в стадии строительства еще несколько детских садов.-0-

Фото Леонида Щеглова