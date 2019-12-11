Новый детский сад построят в Лепеле

11 декабря, Лепель /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Новый детский сад планируется построить в Лепеле. Об этом сообщил сегодня председатель Лепельского райисполкома Михаил Киселевич во время посещения заместителем премьер-министра Игорем Петришенко Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Лепельского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время посещения центра

В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

Построить дошкольное учреждение планируется в течение ближайших полутора-двух лет. В новом микрорайоне по улице Чуйкова определяется участок. К разработке проектно-сметной документации и строительству планируется приступить в следующем году. Сад будет рассчитан на 240-250 мест, что позволит в полной мере обеспечить потребности в дошкольном образовании.

В новый сад переведут около 70 детей, которые посещают городской детсад №5. Освободившееся здание займет Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Лепельского района. Сейчас он находится в здании бывшего детского сада 1967 года постройки. С учетом возросшего количества детей, нуждающихся в его услугах, требуется увеличение площадей. С переездом они расширятся в два раза. В настоящее время данное учреждение посещают 47 детей, в том числе 13 из них обучаются в специализированных классах.

Вице-премьер также намерен ознакомиться с деятельностью Центра социально-трудовой, социально-бытовой и физической реабилитации инвалидов ТЦСОН Лепельского района.-0-

Фото Александра Хитрова