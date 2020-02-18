Новый детский сад построят в Мозыре

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Детские ясли-сад на 350 мест начнут строить в этом году в новом микрорайоне №3 по ул. Притыцкого в Мозыре, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Мозырского райисполкома Феликс Галюк.

Этот микрорайон в народе именуют молодежным. И он оправдывает это название. "Сейчас активно застраиваются новые кварталы. Здесь получают жилье многодетные и молодые семьи. Возведение детского садика - это решение на перспективу. Новоселы не будут испытывать проблем с устройством детей в сад", - отметил Феликс Галюк.

Комплекс зданий яслей-сада будет включать административный корпус и восемь отдельных двух- и трехэтажных блоков для групп. Некоторые из них соединят переходными галереями. Лестничные пролеты в блоках будут с витражными окнами. По периметру территории будут расположены игровые площадки, крытые павильоны и зеленые зоны. Предусмотрены небольшая аквазона, спортивные площадки с безопасным мягким покрытием.

Строительство яслей-сада включено в комплексный план благоустройства Мозыря на 2020 год. Программа предусматривает капитальный ремонт и модернизацию объектов соцсферы. В частности, обновят Мозырский драматический театр и центр детского творчества. "Значительно преобразится центральная площадь. Уделим внимание благоустройству придомовых территорий", - рассказал Феликс Галюк. Капитально будут отремонтированы и лестничные марши, соединяющие городские разноуровневые кварталы.

"Местные власти прилагают максимум усилий, чтобы людям было комфортно жить и работать", - подчеркнул Феликс Галюк. Он добавил, что за последние пять лет Мозырский край помолодел. Если в 2013-14 годах средний возраст жителей района составлял 38 лет, то сейчас 32. Средняя продолжительность жизни 75 лет. -0-