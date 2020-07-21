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21 июля 2020, 21:34

Новый дизель-поезд начнет курсировать между Минском и Гродно с 24 июля

Фото БЖД
Фото БЖД

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога продолжает обновление парка моторвагонного подвижного состава. С 24 июля новый дизель-поезд начнет курсировать по маршруту Гродно - Минск - Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БЖД.

Шестивагонный дизель-поезд произведен польской компанией PESA Bydgoszcz SA. Он поступил на Белорусскую железную дорогу в 2020 году. "Приобретение состава связано с новым форматом перевозок. Он предусматривает перевозки пассажиров между областными центрами комфортабельными дизель- и электропоездами, что высвобождает из эксплуатации вагоны локомотивной тяги и тяговый подвижной состав. При этом акцент сделан на перевозки в дневное время", - пояснили в БЖД.

Новый подвижной состав ДП6 соответствует современным требованиям безопасности движения и комфорта. В ДП6 есть 311 стационарных мест для сидения, в том числе 25 мест первого класса. Конструкционная скорость движения поезда - 140 км/ч.

Просторный салон оборудован мягкими креслами с регулировкой положения спинки и подлокотников, информационной аудио- и видеосистемой для пассажиров. Все места обеспечены индивидуальными розетками для подзарядки гаджетов, также в дизель-поезде установлено оборудование для доступа к развлекательным ресурсам на бортовом медиасервере и к Wi-Fi. В салоне имеется многофункциональная зона для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, пассажиров с детскими колясками, велосипедами и крупным багажом. В поезде установлено четыре туалетных комплекса вакуумного типа, один из них приспособлен для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также оборудован пеленальным столиком.

Каждый вагон оснащен кондиционером, предусмотрены тепловые завесы входных дверей, препятствующие поступлению холодного воздуха и выходу теплого из салонов. Пониженный пол и двери с выдвижными ступеньками делают посадку быстрой и удобной.

"Пассажиры Белорусской железной дороги уже успели оценить комфортные поездки в ДП6. Три пары этих поездов курсируют с декабря 2019 года в сообщении Минск - Витебск", - обратили внимание в пресс-службе.

При реализации Государственной программы развития транспортного комплекса Беларуси на 2016-2020 годы в прошлом году были поставлены три шестивагонных дизель-поезда ДП6, в 2020-м запланирована поставка еще трех.-0-

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