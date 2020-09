Новый экомаршрут, велопробег и бесплатный проезд - какой будет Европейская неделя мобильности в Минске

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во время Европейской недели мобильности откроют новый экомаршрут велобердеров и организуют велопробег, а 22 сентября предложат бесплатный проезд для автомобилистов. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Дубик, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси в этом году к Европейской неделе мобильности, которая проходит 16-22 сентября, присоединяются 68 населенных пунктов, в том числе Минск.

Так, в столице 21-22 сентября проведут очередной эксперимент по измерению концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и замеры уровней шума. Цель - показать, как снижаются выбросы и уровень шума, когда жители города отказываются от использования личного авто.

Еще одно традиционное мероприятие - акция "На работу на велосипеде". Горожанам, которые будут добираться на работу на велосипеде, в шести точках города предложат бесплатные фрукты, кофе и чай, рассказала Татьяна Дубик.

Во время Европейской недели мобильности откроется экомаршрут велобердеров, который соединит три экологические тропы Минска: "Город птиц", "Серебряный лог" и "Чижовку". По словам Татьяны Дубик, особенностью этого маршрута будет возможность прогулки на велосипеде и наблюдения за птицами, по всему маршруту будут информационные стенды, которые расскажут о местных пернатых.

Во Всемирный день без автомобиля 22 сентября у водителей будет право бесплатного проезда в общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и техпаспорта на авто.

Кроме того, 22 сентября организуют велопробег с участием руководства Мингорисполкома и Минприроды. "Сегодня прорабатывается возможный маршрут, дополнительная информация будет позже", - уточнила Татьяна Дубик.

Впервые во время Европейской недели мобильности пройдет выставка "Транспорт 100 лет назад". Как пояснил инженер-архитектор Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Евгений Лойко, выставка будет из трех блоков. Первый обратит к истокам зарождения городской мобильности в Минске в начале XX века и покажет, каким тогда был общественный транспорт. Второй блок расскажет о зеленых проектах столицы (экотропы, проект велосипедного зеленого кольца по паркам города и Слепянской водной системе, идея превращения улицы Немиги в пешеходную туристическую зону). Третий блок - фотовыставка, которая будет призывать пользоваться экологичными видами транспорта. С учетом пандемии минчанам предложат индивидуальные велопутешествия с аудиогидом, который будет доступен через бесплатное приложение на смартфоне.

Европейская неделя мобильности ежегодно проводится с 16 сентября каждого года и завершается 22 сентября Всемирным днем без автомобиля. Тема недели в этот раз связана с продвижением низкоуглеродных видов транспорта - мобильность без вредных выбросов (Zero-emission mobility for all). Девиз 2020 года - "Выбирай, на чем передвигаться" (Choose your move).-0-