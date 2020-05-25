Новый формат "Весны в Гомеле" позволит из любой точки мира изучить потенциал региона - Соловей

25 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новый формат международной выставки "Весна в Гомеле - 2020", которая стартовала сегодня, позволит из любой точки мира изучить потенциал юго-восточного региона страны. На этом акцентировал внимание в приветствии участников и гостей выставки председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этом году XXI "Весна в Гомеле" пройдет в виртуальном формате. Она размещается на площадке vesna.ccigomel.by и продлится по 10 июня. Но принципы проекта останутся неизменными: представить экономический потенциал одной из крупнейших областей Беларуси, а также предложения иностранных партнеров.

Геннадий Соловей убежден в первостепенности живого общения, однако отмечает необходимость двигаться вслед за развитием технологий. По его мнению, в новых реалиях необходимо делать все возможное для дальнейшего социально-экономического укрепления региона и благосостояния его жителей. "Сегодня мы открываем в регионе новую современную диалоговую площадку, которая за считанные секунды перенесет вас из любой точки мира в гостеприимный Гомель, в прямом смысле сэкономив время и деньги, даст максимально полное представление о производителях и товарах региона", - уверен он.

По словам Геннадия Соловья, важно, что крупнейшая региональная выставка состоится, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране и мире. "Это свидетельствует о верности традициям, надежде на скорейшее возвращение к привычной жизни и - что для меня особо важно - о том, что наши предприятия продолжают работать, создавать и выпускать востребованную продукцию", - отметил губернатор.

За 20 лет брендовая выставка была и остается для региона не столько коммерческим, сколько знаковым политическим мероприятием. Неизменно "Весна в Гомеле" собирает дипломатов и бизнесменов из разных стран мира. "Может быть, новый формат даст возможность, пусть и виртуально, существенно расширить аудиторию посетителей экспозиции товаров и услуг гомельских производителей. И в этом помогут специально созданные визитки-презентации предприятий и выпускаемой ими продукции", - подчеркнул председатель облисполкома.

Геннадий Соловей пожелал участникам и гостям международной выставки "Весна в Гомеле" интересных и полезных находок с перспективой на взаимовыгодные контракты, а организаторам - результатов, значительно превосходящих ожидания.

Выставка "Весна в Гомеле" стала визитной карточкой Гомельской области, самым значимым событием региона, в котором участвуют власти области и города, члены правительства, руководители дипломатических миссий, торгово-промышленных палат и представители бизнеса. В 2019 году на площади более 5 тыс. кв.м была представлена продукция 300 белорусских и иностранных компаний. "Весну в Гомеле" посетили зарубежные делегации 32 стран мира.

По традиции мероприятие организует Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке Гомельского облисполкома и горисполкома.-0-