Новый год на "Привале"

Через несколько дней наступит один из самых долгожданных и сказочных месяцев в году – декабрь. Сверкающие гирлянды на пушистых елях, суета в поисках подарков родным и близким… Но все эти атрибуты мало значат, если в душе нет праздничного настроения. Где же получить мощный заряд этого волшебства? Ответ знают все жители Гродно и тысячи туристов города над Неманом. Сделать декабрь и январь по-настоящему яркими и запоминающимися для всей семьи поможет база отдыха "Привал"!

Гостеприимный "Привал"

База отдыха Гродненской табачной фабрики "Неман" была открыта в 2016 году на месте реконструированного профилактория предприятия. В 2017-м на территории базы построили гостиницу PRIVAL HOTEL. Сервис по достоинству оценили жители Гродно и тысячи туристов из нескольких десятков стран.

В чем же секрет успеха "Привала"? Почему посещаемость базы отдыха растет с каждым годом? Ответ прост. Здесь любят своих гостей. И сотрудники стараются сделать время пребывание посетителей максимально комфортным и интересным. Как результат, по итогам конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2018 года в номинации "Услуги населению" и "Лучшим в регионе" победителем признано ОАО "Гродненская табачная Фабрика "Неман" с услугами по организации семейного отдыха на базе отдыха "Привал".

Сюрпризы

В мае нынешнего года в "Привале" запустили целый спортивный комплекс. К примеру, уникальную профессиональную площадку по пляжному футболу, на которой уже состоялся чемпионат Беларуси. Высокую оценку прославленного белорусского спортсмена Максима Мирного получил и теннисный корт. Кстати, гордостью в истории базы стал мастер-класс по теннису, который провел там спортсмен. Пляжный волейбол, веревочный городок, батуты, лабиринты, стрельба из лука, детский лагерь дневного пребывания с различными активностями… Здесь каждый найдет себе занятие по душе. Интересно, что для тех, кто решит остановиться в гостинице, все развлечения на территории базы абсолютно бесплатны. Просто фантастика!

…Вы все еще не были в "Диснейленде"? Возможно, очень скоро и не придется ехать так далеко, чтобы стать частью волшебного мира. Ведь не так давно руководство "Привала" приобрело дополнительную территорию соседней базы. Сейчас там полным ходом идет реконструкция, но гостям уже обещают много различных сюрпризов.

Новогодний корпоратив

В эти дни, когда многие коллективы решают, где же отметить грядущие праздники, мы с уверенностью советуем: любой новогодний корпоратив станет незабываемым, если доверить его организацию "Привалу". С 14 декабря база отдыха рада встречать гостей, желающих отметить новогодние праздники в компании коллег. Для них организаторами подготовлена отдельная шоу-программа, выступления любимых кавер-бандов, костюмированный квест, фаер-шоу и праздничный салют. И, конечно, не обойдется без обязательных подарков! Узнать все подробности и забронировать лучшую дату можно по телефону: +375 (33) 3-144-144.

Супергерои идут!

А пока один сюрприз еще готовится, второй уже ждет своих гостей! Каждый год на базе отдыха меняется концепция празднования Нового года, но всегда это проходит феерично, современно и увлекательно.

В этот раз база отдыха "Привал" готова открыть гродненцам и гостям города фантастическую вселенную супергероев в праздничной интерпретации. Легендарные герои комиксов – Человек-паук, Капитан Америка, Бэтмен, бог грома из небесного царства Асгард Тор, непобедимый Халк – представят уникальное театрально-акробатическое шоу "Супергерои: миссия Новый год", которое можно будет увидеть только на "Привале" с 14 декабря по 19 января. Гостям базы предложат посетить пять супергеройских локаций, объединенных одной сюжетной линией. Сложные и опасные акробатические трюки, суперпоединок героев, яркие спецэффекты, не уступающие голливудским, конкурсы, угощения, подарки!

Шоу-программа

Вместе с театрально-акробатическим шоу организаторы мероприятия предлагают превратить базу отдыха в настоящий супергеройский карнавал. На протяжении всех новогодних праздников в "Привале" будет проходить костюмированный конкурс "Супергерой среди нас". Что требуется от гостей? Примерить на себя костюм супергероя и обыграть его оригинальными деталями. Подарки достанутся трем победителям конкурса.

Шоу-программа "Супергерои: миссия Новый год" будет проходить на "Привале" каждый день с 14 декабря по 19 января. До 3 января стоимость билета составит 12 рублей, с 3 по 19 января – 10 рублей. Но на этом развлечения не заканчиваются. После 17:00 на базе отдыха можно будет посетить гейм-зону с новыми аттракционами, прокатиться на крутой и безопасной тюбинговой трассе, повеселиться на катке, сделать крутые снимки в фотозонах. Вам все еще мало? Тогда организаторы предлагают принести с собой мясо, хлеб, картофель и пожарить их на специально оборудованных мангалах. Свежий морозный воздух и запах еды, приготовленной на открытом огне, – идеальное сочетание для вашего праздника. Цена билета после 17:00 – 5 рублей для взрослых и 2 рубля 50 копеек для детей.

УНП 500047627

Виктория АПАНАСЕНОК, газета "7 Дней"

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