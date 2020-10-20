Новый хирургический корпус минского НПЦ хирургии, трансплантологии построят к середине 2021 года

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый хирургический корпус Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии планируется построить к середине 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Ход строительства новых объектов здравоохранения обсудили на совещании под руководством исполняющего обязанности министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. Он напомнил, что новый хирургический корпус возводится по поручению главы государства. На его строительство в 2019 году было выделено Br30 млн. Из них Br15 млн были выделены из средств республиканской инвестиционной программы и столько же из средств местного бюджета. Как подчеркнул Дмитрий Пиневич, освоение этих средств на строительство корпуса - это возможность развития новых видов трансплантационных технологий в Беларуси.

По планам корпус рассчитан на 170 коек, его оснастят современным медицинским оборудованием. В одном здании будут располагаться самые высокотехнологичные направления современной хирургии. Здесь планируется сконцентрировать весь спектр хирургической помощи: экстренную и плановую помощь, хирургию печени, онкологическую хирургию, кардиохирургию и пульмонологию.

На сегодня уже возведено здание, завершается отделка фасада, ведутся внутренние отделочные работы.

На совещании были обсуждены вопросы строительства гематологического корпуса - сейчас завершается разработка проектной документации. Планируется, что благодаря возведению новых зданий в центре станет возможным оказание медпомощи по типу замкнутого цикла. Это значит, что каждый пациент, приходя в учреждение, в одном месте сможет получить все необходимое - начиная от сдачи анализов, диагностики и УЗИ до таких высокотехнологичных операций, как трансплантация, кардиохирургия, гематологическое лечение.

Участники совещания также обсудили выполнение задач по строительству нового радиологического корпуса в Минском онкодиспансере. Корпус оснащен четырьмя линейными ускорителями компании "Электа" в дополнение к уже работающим в онкоцентре двум таким аппаратам. В новом корпусе с 5-го по 8-й этажи разместились палаты на 240 мест и реанимационное отделение на 10 коек. 5-й и 6-й этажи отданы под два радиологических отделения для пациентов, которые проходят лучевую терапию, но не могут ежедневно возвращаться домой, поскольку им сложно передвигаться или у них есть угроза возникновения осложнений, к примеру, кровотечения. Основная часть таких пациентов лечится амбулаторно, поскольку современная лучевая терапия минимизирует осложнения. На 7-м и 8-м этажах разместились хирургические отделения, на 9-м этаже оборудован операционный блок и реанимация на 12 коек.

Дмитрий Пиневич дал поручение заместителю министра Борису Андросюку и директору РУП "Дирекция строящегося предприятия Министерства здравоохранения Республики Беларусь" Василию Шубичу подготовить ряд совещаний по проблемным вопросам строящихся объектов системы здравоохранения. Планируется, что в ближайшее время пройдут совещания по строительству зданий в 5-й клинической больнице Минска, в РНПЦ "Кардиология", РНПЦ "Мать и дитя". Кроме того, планируется провести выездные совещания специалистов на объектах регионального значения.-0-