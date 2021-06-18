Новый кабинет компьютерной томографии открылся в Молодечно

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый кабинет компьютерной томографии открылся сегодня в Молодечненской центральной районной больнице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Компьютерный томограф поставлен по линии Минздрава. Оборудование приобретено за счет займа Международного банка реконструкции и развития в целях борьбы с COVID-19. В Минздраве напомнили, что соглашение о займе в размере 90 млн евро на реализацию проекта по экстренному реагированию на COVID-19 в Беларуси Belarus Emergency COVID-19 Response Project было подписано летом прошлого года.

Оборудование позволит увидеть картину заболевания в 64-кратном срезе, что намного улучшит точность диагностики.

Как отметил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко, актуальность компьютерной томографии легких возросла в условиях пандемии. Она помогает выявить коронавирус, а также провести диагностику практически всего организма - проверить больные суставы и органы, подтвердить наличие или отсутствие новообразований.-0-