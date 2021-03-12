Новый кабинет КТ открыли в Мозырской больнице

12 марта, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. В Мозырской городской больнице сегодня открыли новый кабинет рентгенокомпьютерной томографии, передает корреспондент БЕЛТА.

Рентгеновский компьютерный томограф Siemens на 64 среза поставлен по линии Минздрава. Оборудование приобретено за счет займа Международного банка реконструкции и развития в целях борьбы с COVID-19. Это один из 25 КТ-аппаратов, закупленных для Беларуси.

Новый аппарат КТ позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи на межрайонном уровне для населения Полесского региона, в том числе в условиях работы с коронавирусной инфекцией, отметила главный врач Мозырской центральной городской поликлиники Наталья Тишкова.

Аппарат делает 64 среза. Благодаря этому можно диагностировать заболевания на более ранних стадиях. Особенно это важно для выявления онкологических опухолей, нарушений системы кровообращения, поражений легких.

"Это второй рентгеновский компьютерный томограф в больнице. Существующий КТ эксплуатируется с 2007 года, он технически устарел. Для установки нового оборудования провели реконструкцию помещений. Современный КТ позволяет проводить порядка 40 исследований в смену. Время на их проведение значительно сократится. Плюс есть набор программ, которые позволят применять различные методики, чтобы более качественно выявлять заболевания", - уточнил заведующий рентгеновским отделением, в состав которого входит кабинет КТ, Сергей Пунько.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул: последовательная работа по укреплению материально-технической базы системы здравоохранения региона продолжается. Так, в ближайшее время завершат установку новых компьютерных томографов в Калинковичской ЦРБ и Гомельской городской клинической больнице №3. Кроме того, в этом году планируется поставка новых КТ в Гомельскую областную и городскую клиническую больницу №1, Чечерскую ЦРБ.

"При этом мы понимаем, что концентрировать все силы - и кадровые, и технические - только в областном центре нельзя. Зачастую у медиков нет времени везти больного из Житковичей в Гомель, потому что для его спасения нет столько времени", - отметил Геннадий Соловей.

Он обратил внимание: в регионе создают и максимально укрепляют оборудованием и высококлассными специалистами межрайонные центры. Например, Мозырский оказывает медицинскую помощь жителям города и семи районам области - Ельского, Житковичского, Калинковичского, Лельчицкого, Наровлянского, Петриковского, Хойникского.

В целом в 2020 году для Мозырской больницы приобретено медицинское оборудование на почти Br2 млн. Это аппараты УЗИ, искусственной вентиляции легких, санитарный автотранспорт и многое другое.-0-