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22 сентября 2021, 17:48

Новый кабинет КТ открылся в Могилевской областной больнице

22 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый кабинет компьютерной томографии открылся в Могилевской областной клинической больнице, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в областной клинической больнице открылся небольшой, но важный функциональный кабинет, - подчеркнул министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. - С появлением современного аппарата рентгеновской компьютерной томографии на порядок повышается качество предоставления медицинских услуг. Обследование пациентов становится более информативным и точным. Приобретение нового аппарата стало результатом реализации комплексного пятилетнего плана оснащения учреждений здравоохранения медицинским оборудованием. Важно, что высокотехнологичные виды медицинской помощи приходят в областные центры".

Дмитрий Пиневич (в центре)
Дмитрий Пиневич (в центре)

Дмитрий Пиневич выразил особую благодарность руководству Могилевской области, со стороны которого уделяется должное внимание развитию системы здравоохранения региона и улучшению материально-технической базы медучреждений. Теплые слова прозвучали и в адрес коллектива областной клинической больницы. "Любое оборудование будет работать только в руках специалистов, - отметил он. - Поэтому именно медработники должны наполнить его содержанием и на должном уровне предоставлять населению качественную и квалифицированную медицинскую помощь".

По словам главного врача Могилевской областной клинической больницы Анатолия Кулика, приобретение такого высококлассного аппарата - настоящий подарок всем жителям региона. Томограф разместился на третьем этаже консультативной поликлиники при клинической больнице, которую в сутки посещают до 500 пациентов. При полной загрузке на новом томографе можно выполнить до 50 исследований в сутки. Для работы с ним специалисты учреждения прошли специальное обучение.

"В современных условиях без такой диагностической техники очень сложно работать, - подчеркнул Анатолий Кулик. - Необходимость аппарата КТ особенно остро ощущается в условиях пандемии COVID-19. Сейчас, когда в Беларусь пришла четвертая волна коронавируса, с помощью компьютерной томографии диагноз можно поставить всего за 5 минут. Теперь за один раз мы можем сделать полную томографию человека - это важно для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. При необходимости можно отдельно сделать КТ любого органа - с контрастированием или без, в том числе визуализацию поражений головного мозга. Это действительно аппарат мирового уровня".

Анатолий Кулик
Анатолий Кулик

Новый аппарат производства США оснащен по последнему слову техники. Он позволяет выполнять широкий спектр диагностических исследований органов дыхания, костно-суставной системы, заболеваний позвоночника. Компьютерную томографию органа на этом аппарате при высоком качестве изображения можно провести за 5 секунд вместо привычных 30, что значительно сокращает лучевую нагрузку на пациента.

Как отметили в Министерстве здравоохранения, сегодня на магнитно-резонансную компьютерную томографию делается ставка в диагностике и своевременности оказания медицинской помощи. В стране принят курс на стирание границ региональных, межобластных и межрайонных медицинских учреждений. Это значит, что гражданин должен получить качественную помощь в ближайшем учреждении здравоохранения.

Новый рентгеновский компьютерный томограф появился в Могилевской областной клинической больнице благодаря реализации проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь", который финансируется за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития.-0-

Пиневич: к концу 2023 года Могилев станет городом с оптимально выстроенной системой здравоохранения

Фото Олега Фойницкого

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