Новый кабинет КТ открылся в Могилевской областной больнице

22 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый кабинет компьютерной томографии открылся в Могилевской областной клинической больнице, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня в областной клинической больнице открылся небольшой, но важный функциональный кабинет, - подчеркнул министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. - С появлением современного аппарата рентгеновской компьютерной томографии на порядок повышается качество предоставления медицинских услуг. Обследование пациентов становится более информативным и точным. Приобретение нового аппарата стало результатом реализации комплексного пятилетнего плана оснащения учреждений здравоохранения медицинским оборудованием. Важно, что высокотехнологичные виды медицинской помощи приходят в областные центры".
Дмитрий Пиневич выразил особую благодарность руководству Могилевской области, со стороны которого уделяется должное внимание развитию системы здравоохранения региона и улучшению материально-технической базы медучреждений. Теплые слова прозвучали и в адрес коллектива областной клинической больницы. "Любое оборудование будет работать только в руках специалистов, - отметил он. - Поэтому именно медработники должны наполнить его содержанием и на должном уровне предоставлять населению качественную и квалифицированную медицинскую помощь".
По словам главного врача Могилевской областной клинической больницы Анатолия Кулика, приобретение такого высококлассного аппарата - настоящий подарок всем жителям региона. Томограф разместился на третьем этаже консультативной поликлиники при клинической больнице, которую в сутки посещают до 500 пациентов. При полной загрузке на новом томографе можно выполнить до 50 исследований в сутки. Для работы с ним специалисты учреждения прошли специальное обучение.
"В современных условиях без такой диагностической техники очень сложно работать, - подчеркнул Анатолий Кулик. - Необходимость аппарата КТ особенно остро ощущается в условиях пандемии COVID-19. Сейчас, когда в Беларусь пришла четвертая волна коронавируса, с помощью компьютерной томографии диагноз можно поставить всего за 5 минут. Теперь за один раз мы можем сделать полную томографию человека - это важно для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. При необходимости можно отдельно сделать КТ любого органа - с контрастированием или без, в том числе визуализацию поражений головного мозга. Это действительно аппарат мирового уровня".
Новый аппарат производства США оснащен по последнему слову техники. Он позволяет выполнять широкий спектр диагностических исследований органов дыхания, костно-суставной системы, заболеваний позвоночника. Компьютерную томографию органа на этом аппарате при высоком качестве изображения можно провести за 5 секунд вместо привычных 30, что значительно сокращает лучевую нагрузку на пациента.
Как отметили в Министерстве здравоохранения, сегодня на магнитно-резонансную компьютерную томографию делается ставка в диагностике и своевременности оказания медицинской помощи. В стране принят курс на стирание границ региональных, межобластных и межрайонных медицинских учреждений. Это значит, что гражданин должен получить качественную помощь в ближайшем учреждении здравоохранения.
Новый рентгеновский компьютерный томограф появился в Могилевской областной клинической больнице благодаря реализации проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь", который финансируется за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития.-0-
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Фото Олега Фойницкого