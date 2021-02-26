Новый Кодекс об образовании отвечает требованиям времени - депутат

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новый Кодекс об образовании отвечает требованиям времени. Такое мнение высказал член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Андрей Злотников во время круглого стола на юридическом факультете Гомельского госуниверситета имени Ф.Скорины, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Концептуально законопроект нового Кодекса об образовании отвечает требованиям времени. Это прежде всего касается законодательного введения дистанционного обучения как самостоятельной формы получения образования", - отметил парламентарий. Он обратил внимание, что нововведения позволят дистанционно получать не только высшее, но и профессионально-техническое образование, однако лишь тем, кто к моменту поступления уже закончил среднюю школу.

Большое значение, по мнению депутата, в перспективе будет иметь и сетевая форма взаимодействия, например ресурсные центры. "Такая форма даст возможность концентрировать передовую материально-техническую базу в определенных учреждениях образования. Пользоваться базой смогут учащиеся других учреждений. Опыт уже созданных ресурсных центров доказал, что это эффективно и особенно актуально для профессионально-технического образования", - уточнил Андрей Злотников.

Парламентарий проинформировал, что в новом кодексе вводится, а также уточняется целый ряд дефиниций - "бакалавр", "магистр", "грант на обучение", "индивидуальный предприниматель, осуществляющий образовательную деятельность", "второе и последующее образование", "конфликт интересов педагогического работника", "коррекционные занятия", "сетевая форма взаимодействия" и других.

Во время круглого стола в ГГУ участники дискуссии назвали ряд аспектов, которым еще стоит уделить внимание. "Например, уточнить квалификационные требования к ряду должностей, чтобы мотивировать будущих и уже работающих специалистов получать углубленное высшее образование в магистратуре. Речь шла и о закреплении норм, регулирующих гражданско-правовые последствия прекращения обязательства по оказанию образовательных услуг по разным причинам", - добавил депутат.-0-