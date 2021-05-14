Новый компьютерный томограф начал работу в 4-й больнице в Гродно

14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Современный компьютерный томограф начал работу в городской клинической больнице №4 в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Томограф стал первым таким аппаратом для клиники. Для его установки реконструировали несколько помещений. На эти цели было направлено около Br500 тыс. Сам аппарат японского производства обошелся в сумму более Br1 млн.

Как пояснили в больнице, новый 128-срезовый рентгеновский компьютерный томограф - одна из самых современных моделей на рынке. Он значительно улучшит диагностические возможности медучреждения: исследования станут более оперативными и точными. Использовать новый томограф планируют не только для нужд больницы, но и для других медучреждений города. В день здесь смогут принимать до 30 пациентов.

Владимир Караник

"Это очередной шаг в плане улучшения материально-технической базы учреждений здравоохранения, реализация концепции создания сети опорных клиник. Все больницы в Гродно по своим диагностическим и клиническим возможностям должны соответствовать самым современным требованиям", - отметил во время открытия томографа председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Он подчеркнул, что для больницы это лишь первый этап по переоснащению высокотехнологичным оборудованием. Уже, например, подготовлены помещения для аппарата магнитно-резонансного томографа. Идет процедура закупки. Также планируется приобретение современного эндоскопического оборудования для операционных.

Владимир Караник отметил, что новое оборудование поставляют в медучреждения не только в областном центре, но и в регионах области. Переоснащаются, в частности, больницы в Лиде и Волковыске, которые также будут входить в сеть опорных клиник.

К слову, новый компьютерный томограф стал 12-м по счету в Гродненской области. Только с начала года в регионе начали работу 4 подобных аппарата. Также планируется поставить новые КТ в больницы Щучина и Слонима.-0-

Фото Леонид Щеглов