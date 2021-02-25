Новый компьютерный томограф начал работу в Лидской ЦРБ

25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидской центральной районной больнице сегодня начал работу новый рентгеновский компьютерный томограф на 64 среза, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Установлен новый аппарат в специально возведенной для него пристройке к хирургическому корпусу больницы.

"Медицина была в сфере особого внимания все годы независимой Беларуси. Мы сохранили коечный фонд, профессиональные кадры, проводили модернизацию операционно-реанимационных отделений. Благодаря этому, а также самоотверженному труду медиков в период пандемии коронавируса система здравоохранения не потеряла свою работоспособность и обеспечила доступность медицинской помощи", - отметил на церемонии, посвященной началу работы нового аппарата, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Он подчеркнул, что медицина развивается в соответствии с современными требованиями. Реализуется концепция опорных клиник, делается это для соблюдения правила золотого часа вне зависимости от места жительства пациента - столица это, крупный город либо сельский населенный пункт. Опорные клиники в Гродненской области будут в Островце, Волковыске, Лиде. Большая часть больниц в областном центре также получат такой статус.

"Для Лиды новый томограф - начало большого пути. В планах также приобретение для Лидской ЦРБ магнитно-резонансного томографа. Фактически в ближайшие год-два мы планируем довести оснащение больницы в Лиде до статуса опорной клиники с аппаратами КТ и МРТ, современным операционным и диагностическим оборудованием, что позволит на новый уровень поднять качество оказания медицинской помощи", - отметил Владимир Караник. Есть в Лиде, обратил внимание руководитель области, и необходимый для этого кадровый потенциал.

В ближайшее время, к слову, в больнице планируют завершить реконструкцию хирургического корпуса. В планах у районных властей также строительство нового восьмиэтажного терапевтического корпуса.

Заместитель министра здравоохранения Борис Адросюк отметил на церемонии, что материально-техническая база медицины, в том числе в Гродненской области, будет развиваться и в этом году. В частности, планируется закупка для региона нового диагностического оборудования, а также приобретение 43 автомобилей скорой помощи и 4 реанимобилей.

Новый аппарат стал 10-м по счету компьютерным томографом в клиниках области. В главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома сообщили, что важную роль такое оборудование играет в периоды ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19. Сейчас, например, в Гродненской области около 50% исследований на рентгеновских компьютерных томографах проводится для больных с COVID-инфекцией. Обследование пациентов на КТ помогает в диагностике пневмонии на ранней стадии, когда есть очаги воспаления размером в 2-5 мм.

Кроме того, с применением нового аппарата в Лиде планируется прием пациентов травматологического профиля и пациентов для проведения нейровизуализации. При КТ-исследовании выполняется целая серия рентгеновских снимков органов, полученных в разных плоскостях. С помощью компьютера все изображения обрабатываются, и в итоге моделируется изображение органов.

В ближайшее время новый РКТ-аппарат начнет работу в больнице Новогрудка. Томографы для Лидской и Новогрудской ЦРБ приобретены в рамках реализации соглашения о займе между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития.

Кроме того, в первой половине 2021 года также планируется поставка РКТ на 128 срезов клинической больнице №4 города Гродно. Под установку оборудования уже подготовлены помещения.-0-