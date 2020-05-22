Новый компьютерный томограф установили в Пинском онкодиспансере

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском межрайонном онкологическом диспансере введен в эксплуатацию новый компьютерный томограф, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач филиала Пинской центральной поликлиники Сергей Коханович.

Компьютерный рентгеновский спиральный томограф TSX-036A японского производства приобретен за счет средств республиканского бюджета. Его стоимость превышает Br882 тыс. В феврале оборудование доставили в амбулаторно-поликлиническое отделение диспансера по ул. Коржа, где в срок установили и настроили. Аппарат протестировали, и с 25 мая он начнет работать в штатном режиме.

"Специалисты межрайонного онкодиспансера - два врача и три рентген-лаборанта - прошли обучение. Новый томограф принципиально отличается от прежнего, который вышел из строя еще в марте прошлого года. Оборудование более совершенное: у него гораздо выше разрешающая способность - аппарат 80-срезовый (старый был 32-срезовый). Он позволяет точнее визуализировать ту или иную патологию и максимально снизить лучевую нагрузку на пациента", - отметил главврач.

По словам руководителя учреждения, ввод в строй нового томографа позволит максимально обеспечить потребности жителей Пинска, Пинского, Столинского и Ивановского районов. Обследования будут проходить по графику, утвержденному главным управлением по здравоохранению Брестского облисполкома.

Также в эти дни завершается реконструкция диспансера, которая началась здесь год назад и велась за счет средств инвестиционной программы Брестской области. Проект включал в себя не только модернизацию исторического двухэтажного здания по ул. Советской, но и строительство нового корпуса. Ожидается, что его введут в эксплуатацию уже в конце этого месяца.

Сейчас на учете в Пинском межрайонном онкодиспансере находятся более 11 тыс. человек. Ежегодно в зоне его обслуживания специалисты выявляют 1,6-1,7 тыс. новых случаев заболеваний.-0-