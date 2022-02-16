Новый компьютерный томограф закупили в Минскую областную клиническую больницу

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минскую областную клиническую больницу закупили новый компьютерный томограф экспертного уровня, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам главного врача больницы Александра Линкевича, аппарат позволит оказывать как экстренную, так и плановую помощь. Он открывает новые возможности в плане диагностики заболеваний сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной систем, головного мозга. Оборудование требуется и для диагностики пневмоний, связанных с коронавирусной инфекцией. Аппарат позволяет выполнить КТ грудной клетки гораздо быстрее и с гораздо меньшей лучевой нагрузкой для пациента. Это новейший томограф на 256 срезов, благодаря чему можно получить изображение гораздо лучшего качества, а это в свою очередь улучшает диагностические возможности и снижает вероятность погрешностей.

Аппарат закуплен за счет средств инновационного фонда, отметил заведующий отделением компьютерной диагностики Виталий Римашевский. "Преимуществом аппарата является то, что он двухэнергетический, то есть имеет режим спектрального сканирования, когда можно получить не только анатомические характеристики тканей и органов, а дополнительно определенную функциональную информацию", - отметил он. Стоимость оборудования - около Br2,5 млн. "Это аппарат экспертного уровня, которым оснащаются клиники 3-4 уровня, он имеет гораздо больше возможностей, чем обычное стандартное оборудование", - заметил Виталий Римашевский.

Как отметила начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Наталья Боярская, это 15-й компьютерный томограф в области: пять расположены в областных учреждениях и 10 - в центральных районных больницах, выполняющих роль межрайонных диагностических центров по компьютерной томографии. "Этот аппарат уникальный в плане возможностей для обследования пациентов, все будет быстрее, точнее и спектр исследований значительно больше, чем мы имели на данный момент", - сказала она.

Наталья Боярская обратила внимание, что финансирование закупки аппарата и выполнение ремонтных работ происходило за счет средств областного бюджета. Она отметила, что использовать инновационный фонд для закупки этого оборудования стало возможно благодаря решению главы государства. В результате даже в такие тяжелые времена эпидемии система здравоохранения развивается очень успешно.

В ближайшей перспективе в больнице ожидается открытие операционного урологического отделения, которое также оснащалось за счет средств инновационного фонда, добавил Александр Линкевич. В нем будет самое современное оборудование. Благодаря специалистам, которые будут там работать, оказание медицинской помощи пациентам урологического профиля будет поднято на совершенно новый уровень. Ранее серьезно оснастили нейрохирургическое отделение. Улучшена материально-техническая база отделения реанимации, где появились новые наркозно-дыхательные аппараты, аппараты ИВЛ. Ожидается поступление оборудования для травматологии, поставка трех лапароскопических стоек для хирургии. "Поддержка Минского областного комитета реально ощутима, и благодаря решению губернатора мы имеем возможность закупать самое современное оборудование", - резюмировал главврач.-0-

Фото Рамиля Насибулина