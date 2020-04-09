Новый компьютерный томограф заработал в Брестской детской областной больнице

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской детской областной больнице установили новый компьютерный томограф. С работой аппарата сегодня ознакомился председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Лис подчеркнул значимость развития медицинской помощи детям. Для Брестской области это особенно важно, поскольку в регионе самый большой процент детского населения в республике - 21,6%. "Детская областная больница должна иметь современное оборудование для качественной диагностики, применять современные методы лечения. Она рассчитана на 270 коек, при этом функционируют 417. Было принято решение о строительстве нового корпуса. Также по линии Министерства здравоохранения поставлен новый компьютерный томограф стоимостью Br833 тыс. Аппарат востребован, будет работать в две смены", - сказал председатель Брестского облисполкома. Он добавил, что для установки нового оборудования реконструирована пристройка. На эти цели было направлено Br630.

Компьютерный томограф японского производства обладает повышенной производительностью. Он используется для исследований головного мозга и всего тела, включая формирование изображений сердца и сосудов. Пока аппарат функционирует в тестовом режиме. После обучения персонала будет работать в две смены. За день смогут пройти обследование около 50 пациентов.

"Программное обеспечение аппарата позволяет получать изображения практически онлайн. Это говорит о высокой пропускной способности, - отметил главный врач Брестской детской областной больницы Сергей Ковшик. - Введены четыре ставки, два человека уже работают. Еще два сотрудника будут перепрофилированы".

В перспективе детская больница расширит свои площади. Планируется, что осенью 2021 года будет введен ее новый лечебный корпус. Туда переедут четыре отделения. Коечная мощность останется прежней. Условия пребывания маленьких пациентов и их родителей улучшатся. Проект предусматривает установку современного аппарата МРТ.

Ежегодно в Брестской областной детской больнице получают помощь более 60 тыс. человек, из них около 16 тыс. проходят лечение в стационаре.-0-