Новый корпус МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии введут в эксплуатацию в этом году

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый хирургический корпус Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии будет введен в эксплуатацию во второй половине этого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор центра Олег Руммо.

В настоящее время уже завершена отделка фасада, ведутся внутренние отделочные работы. Предстоит выполнить монтаж и запуск в работу медицинского оборудования. На данный момент выполнено 85% всех работ.

Новый хирургический корпус возводится по поручению главы государства. В одном здании будут располагаться самые высокотехнологичные направления современной хирургии. В новый корпус переместятся хирургические и трансплантационные отделения с реанимацией и интенсивной терапией.

Кроме того, появятся два новых отделения - микрохирургии на 15 коек, трансплантационной нефрологии на 25 коек, а также еще одно отделение кардиохирургии. Существенно улучшатся возможности отделений трансплантации легких, хирургии печени. Будут работать три суперсовременные операционные, одна из которых предназначена для выполнения сложнейших гибридных вмешательств.

Одновременно с этим в НПЦ ведется подготовка к строительству нового гематологического корпуса.

Предполагается, что благодаря возведению новых зданий в НПЦ станет возможным оказывать медпомощь по типу замкнутого цикла. Это значит, что каждый пациент, приходя в учреждение, в одном месте сможет получить все необходимое - начиная от сдачи анализов, диагностики и УЗИ до таких высокотехнологичных операций, как трансплантация, кардиохирургия и гематологическое лечение.-0-