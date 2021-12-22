Новый корпус открыли в Витебском центре реабилитации инвалидов и ветеранов

22 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Новый корпус открыли сегодня в Витебском областном клиническом центре медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время открытия

Здание начали возводить еще в конце 1990-х годов, работы несколько раз останавливались из-за нехватки денег. На строительство объекта потрачено Br10,6 млн, приобретено медицинского и реабилитационного оборудования почти на Br1 млн. В центре установили высокотехнологичную аппаратуру, которая позволяет значительно расширить спектр методов реабилитации пациентов после травм, инсультов, сосудистых заболеваний головного мозга. С новым корпусом в центре стало на 60 коечных мест больше, созданы комфортные условия для качественного восстановительного лечения, проживания и отдыха пациентов. Также в здании есть просторный современный спортзал.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко отметил, что услуги медучреждения востребованы не только среди жителей Витебской области, но и всей страны. Нового корпуса не хватало для полноценной работы специалистов. "Ежегодно в центре оказывают помощь 2,5 тыс. человек, 82% из них - это люди трудоспособного возраста. Проводя реабилитацию пациентов, медики помогают им трудиться и содержать семьи. По отзывам людей, здесь работает хороший коллектив", - сказал он. Вице-премьер также поблагодарил медиков за работу с ковидными пациентами, в центре были пролечены 1,3 тыс. жителей.

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин поздравил коллектив с открытием корпуса и пожелал здоровья работникам. Несмотря на непростые времена, нужно еще будет реконструировать основное здание учреждения здравоохранения. Власть с себя этот вопрос не снимает.

Во время открытия

Главный врач областного клинического центра медицинской реабилитации Владислав Мужиченко добавил, что специалисты получили лечебно-диагностический комплекс с уникальным оборудованием. Есть кабинеты электролечения, массажа, кинезиотерапии, реабилитации, сухих углекислых ванн, подводного вытяжения, зал телемедицины и прочее.

Витебский областной клинический центр медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств создан в апреле 1994 года.-0-

Фото Александра Хитрова