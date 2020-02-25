Новый корпус Пинского межрайонного онкодиспансера планируют летом ввести в строй

25 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новый корпус Пинского межрайонного онкологического диспансера планируют ввести в эксплуатацию нынешним летом, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий учреждением здравоохранения Сергей Коханович.

Реконструируемое двухэтажное здание находится на ул. Советской, 40. С момента строительства в 1964 году там размещались учреждения здравоохранения различного профиля. Сейчас его модернизируют под нужды онкодиспансера. Проект финансируется за счет инвестиционной программы Брестской области. Работы начались в середине прошлого года. Необходимо обновить и утеплить фасады, заменить кровлю, окна и двери, провести внутренние ремонтные работы. Существующее здание диспансера с новым блоком соединит переходная галерея. Предварительный ввод объекта в строй намечен на лето.

"Реконструкция не предполагает увеличения койко-мест. Благодаря ей улучшатся условия работы медперсонала, пребывания и лечения пациентов. Будут просторнее палаты, станет больше функциональных помещений", - отметил Сергей Коханович. В новый корпус переедут хирургическое, реанимационно-анестезиологическое и химиотерапевтическое отделения. Для удобства перемещения в здании установят лифт. В перспективе планируется реконструировать и существующее здание онкодиспансера.

Сергей Коханович добавил, что в феврале Министерство здравоохранения поставило в Пинск новый компьютерный рентгеновский спиральный томограф японского производства. Его установят в амбулаторно-поликлиническом отделении онкодиспансера (ул. Коржа). Этот томограф позволяет выявлять более мелкие очаги злокачественных воспалений, быстро получать изображения высокого качества с меньшей лучевой нагрузкой.

Межрайонный онкологический диспансер обслуживает жителей Пинска, Пинского, Столинского, Лунинецкого и Ивановского районов. За год в учреждении здравоохранения проходят лечение около 3,5 тыс. человек.-0-