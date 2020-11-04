Новый корпус построят для гомельской больницы скорой помощи

4 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской городской больнице скорой медицинской помощи построят новый корпус. К демонтажу существующих построек на месте будущего корпуса строители приступили сегодня, передает корреспондент БЕЛТА.

"Территория и мощности больницы скорой медицинской помощи давно себя исчерпали. Больница, а особенно приемное отделение, работает в крайне стесненных условиях", - рассказал главный врач учреждения Николай Кишко.

В августе прошлого года губернатор Геннадий Соловей изучил условия больницы, было принято решение реконструировать учреждение с учетом современных требований.

Новый корпус будет 4-этажным. На новых площадях разместятся приемно-диагностическое отделение, а также урологическое и анестезиологии и реанимации. "Мы изучили работу всех приемных отделений больниц скорой медицинской помощи во всех областях республики и разработали техническую документацию. Приемное отделение планируется укомплектовать современным медицинским оборудованием - компьютерным томографом, аппаратом МРТ. Здесь предусмотрено 12 диагностических коек. Отделение полностью будет оснащено диагностическими службами, аппаратами УЗИ и т.д.", - поделился Николай Кишко.

В отделении урологии оборудуют современный операционный блок, установят аппарат литотриптер (для дробления камней при мочекаменной болезни). Отделение анестезиологии и реанимации рассчитано на 18 коек. Здесь также будет самое современное медицинское оборудование.

Дополнительно построят трансформаторную подстанцию, кислородную станцию, хозяйственные зоны, необходимые для деятельности лечебного учреждения.

"Задачи ясны. Есть поддержка и облисполкома. Мы рассчитываем, что строительство завершится в течение двух лет. Техническое задание на "тяжелое" оборудование подготовлено. Все согласовано с Министерством здравоохранения", - добавил главврач. По его словам, Минздрав планирует за счет целевых средств поставить компьютерный томограф, аппарат МРТ и литотриптер.

На объекте трудятся специалисты ОАО "Строительный трест №14" Гомеля. Генеральный директор компании Станислав Сильченко рассказал, что проект реализуется в несколько этапов. "Первый пусковой комплекс включает демонтажные работы, подготовку строительной площадки, фундамент. Необходимо демонтировать пять строений - как хозяйственные постройки при больнице, так и одноквартирные жилые дома", - уточнил он.

В сжатых условиях предстоит провести новые инженерные коммуникации - газопроводы, теплотрассы, водопроводы, напорные коллекторы и т.д. "С технической точки зрения здание тоже не самое простое. Усложняет то, что строительство будет идти в действующем учреждении. Нужно грамотно и тонко выстраивать логистическую составляющую, чтобы не препятствовать врачам и в сроки выполнить строительство", - заключил гендиректор.-0-

Фото Сергея Холодилина