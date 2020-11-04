Новый корпус построят в гомельской больнице скорой помощи

4 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской городской больнице скорой медицинской помощи построят новый корпус. К демонтажу существующих построек на месте будущего корпуса строители приступили сегодня, передает корреспондент БЕЛТА.

"Территория и мощности больницы скорой медицинской помощи давно себя исчерпали. Больница, а особенно приемное отделение, работает в крайне стесненных условиях", - рассказал главный врач учреждения Николай Кишко.

В августе прошлого года губернатор Геннадий Соловей изучил условия больницы, и было решение о реконструкции учреждения с учетом современных требований.

Новый корпус будет в четыре этажа. На новых площадях разместятся приемно-диагностическое отделение, а также урологическое и анестезиологии и реанимации.

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Фото Сергея Холодилина