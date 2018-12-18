Новый костел в Бешенковичах планируют освятить в 2019 году

18 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Новый костел в Бешенковичах Витебской области, строительство которого подходит к концу, планируют освятить в будущем году, сообщил сегодня журналистам витебский бискуп Олег Буткевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время мы начали закладывать фундамент строительства новой святыни в Поставах. Ведутся проектные работы по возведению костела святого Владислава в витебском микрорайоне Билево. Кроме того, проводятся последние работы в костеле в Бешенковичах, и в 2019 году собираемся его освятить", - сказал Олег Буткевич.

Витебский бискуп рассказал о последней информации, касающейся восстановления в центральной части Витебска костела святого Антония. В 2018 году были проведены археологические исследования на месте храма, была открыта часть фундамента. Сейчас остается открытым вопрос предоставления земли для дальнейших работ, с этим связана и невозможность проведения акции по сбору средств. "В настоящее время мы имеем сумму, чтобы начать проектные работы, но пока ждем необходимого разрешения", - отметил бискуп.

Поинтересовались журналисты и о перспективе появления Олега Буткевича в социальных сетях. "Войдя туда, нужно будет в соцсетях проявлять активность, но на это не всегда будет хватать времени. Я не против социальных сетей, и, возможно, со временем у меня появится желание там зарегистрироваться", - сказал он.

Вспомнил бискуп и о визите Папы Римского Франциска в Латвию и Литву: "Каждая встреча с таким человеком оставляет очень яркие впечатления и пробуждает молитвы, чтобы он приехал в Беларусь".

Олег Буткевич сообщил также, что в этом году будет продолжена традиция организации прямых трансляций праздничных служб в костеле. Так, 24 декабря телерадиокомпания "Витебск" будет вести прямую трансляцию из костела святой Варвары областного центра. "Те люди, которые не имеют возможности посетить торжественное богослужение, смогут увидеть его по телевидению", - добавил бискуп.

В октябре 2019 года Витебская диоцезия отпразднует свое 20-летие. Также в следующем году верующие отметят 10-летие коронации иконы Матери Божьей Браславской и освещения кафедрального костела Иисуса Милосердного в Витебске.-0-