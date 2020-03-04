Новый купол установили на башню Старого замка в Гродно

4 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На въездной башне Старого замка установили новый восьмиметровый купол, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее лишь каркас купола поднимали несколько раз для примерки. После этого работы велись на земле. Опытные мастера в течение нескольких месяцев вручную обшивали конструкцию 6 м в диаметре специальной кровельной медью. Сложность работы была и в том, что выполнялась она по технологии двойного вертикального и двойного горизонтального фальца. Швы в этом случае герметичны: если купол перевернуть и наполнить водой, как бокал, то протекать он не будет. Технология сложная, но и надежность высокая. Специальная кровельная медь покрыта тончайшим слоем олова. Со временем кровля потемнеет и будет выглядеть так, как в старину.

В Гродно мастера вручную обшивают купол Старого замка Продолжается первая очередь реконструкции Старого замка. Общестроительные работы идут на каменице, въездной башне, других объектах. Еще один значимый этап - обшивка купола въездной башни. Его диаметр составляет около 6 м, высота - 8 м.

Реконструкция первой очереди Старого замка продолжается. Все идет по графику, общестроительные работы первой очереди планируется завершить к лету. Уже визуально заметно, как будут выглядеть каменица, въездная башня, другие объекты.

"Привлечены к работе и специализированные организации, в частности "Белреставрация" приступила к изготовлению витражей, окон, дверей, керамических изделий", - рассказали в управлении культуры Гродненского облисполкома. Параллельно разрабатываются интерьеры помещений замка, музейная экспозиция.

Одновременно идет подготовка ко второй очереди реконструкции, которая затронет непосредственно дворец. Завершены предпроектные работы, в которых выработан порядок комплексных научных исследований. Запланирована ревизия исторической справки, изучение сохранившихся документов - инвентарей - с учетом уже проведенных во дворце зондажей. В планах провести археологические раскопки у стен дворца. Возможно, они помогут установить, где находился вход во дворец, как выглядело крыльцо, а также ответить на другие вопросы, ведь за свою историю замок неоднократно перестраивался.

Реконструкция одного из старейших замков Беларуси началась в 2017 году и ведется по проекту Владимира Бачкова. В Гродно планируют воссоздать замок XVI столетия таким, каким он был во времена Стефана Батория.-0-

Фото Леонида Щеглова