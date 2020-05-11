Новый микрорайон начали закладывать в Бресте

11 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте начинается строительство нового микрорайона, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора областного управления капитального строительства Анатолий Купраш.

Квартал новой жилой застройки находится в северо-западной части города, между улицей Лейтенанта Рябцева и промышленной зоной железной дороги. Проект микрорайона разработали специалисты ОАО "Полесьежилстрой". По решению Брестского облисполкома генеральным подрядчиком выбран строительный трест №8. Возводить жилье начнут уже в этом году, завершение комплекса работ намечено на 2024-й.

В районе новой застройки за пять лет планируют возвести 180 тыс. кв.м жилья - около 20 многоквартирных домов. Они будут различной высоты, в том числе в 5, 11 и 16 этажей. Сейчас на строительной площадке прокладывают инженерные коммуникации. Начало строительства первого 187-квартирного дома намечено на июль, второй многоэтажки на 143 квартиры - на сентябрь. Их введут в эксплуатацию в 2021 году.

В квартале будет пять улиц. Определены места размещения социально-бытовых объектов. "В перспективе предусмотрено строительство торговых комплексов, кафе, бани, двух детских садиков на 160 мест каждый, поликлиники. Чтобы минимизировать шумовые эффекты от железной дороги, планируется строительство специального защитного экрана", - рассказал Анатолий Купраш.-0-