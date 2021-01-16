Новый микрорайон начнут строить в этом году в Барановичах

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16 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах в этом году начнут строительство первых домов в новом микрорайоне Анисимовичи, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Дмитрий Тихно. Будущий микрорайон закладывают в северной части города. Специалисты уже завершают прокладку инженерно-транспортных коммуникаций. "Проложили большой объем сетей канализации, которые нужно было вести на достаточное расстояние. Необходимо было построить две канализационные насосные станции. Эти работы завершаем, поэтому можем приступать к строительству жилых домов", - отметил Дмитрий Тихно. В этом году строители начнут возводить первые два дома из 46 намеченных. Большинство зданий будут высотой в 9 и 10 этажей. Первую линию - вдоль Советского проспекта - планируется застроить 16-тиэтажками. В новом микрорайоне смогут поселиться более 16 тыс. человек. По проекту там предусматривается строительство дошкольных учреждений, магазинов, аптек и других объектов социальной инфраструктуры. "Анисимовичи - основная площадка. Также будем продолжать уплотнение жилой застройки. Один из таких участков находится в районе улицы Волошина, где будем строить четыре электродома. Освобождаем еще одну площадку по улице Профессиональной для возведения четырех домов", - рассказал зампредседателя горисполкома. Всего в Барановичах в 2021 году планируют построить 79,5 тыс. кв.м многоквартирного и индивидуального жилья.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!