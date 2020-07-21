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21 июля 2020, 09:25

Новый микрорайон появится в южной части Бреста

Фото из архива
Фото из архива

21 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В южной части Бреста в ближайшие годы начнут строить жилой район, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления архитектуры и строительства горисполкома Николай Власюк.

Проектировщики разработали детальный план района жилой застройки, который ограничен улицей Сябровской, парком 1000-летия, территорией IV форта и частично военным городком №2 "Южный". К строительству нового района, который разместится на площади 37,8 га, планируется приступить в 2022 году.

"Особенность концепции заключается в использовании принципов нового урбанизма. За аналог взяты образцы современных планировочных модулей жилых районов Стокгольма. Каркас района формирует зеленый коридор - бульвар с велодорожкой от парка 1000-летия к рекреационной зоне IV форта. Многофункциональная застройка состоит из среднеэтажных кварталов (5-8 этажей), таунхаусов (1-3 этажей) и точечных доминант. Вся застройка будет с безбарьерной средой: входы в здания с уровня земли. На первых этажах смогут разместиться объекты торгового и бытового обслуживания", - рассказал Николай Власюк. Он добавил, что особое внимание будет уделено архитектуре жилых домов. Она должна быть разнообразной и современной, с применением различных отделочных материалов, фактур.

Строительство нового микрорайона позволит увеличить жилой фонд города на 124,8 тыс. кв.м. Там смогут поселиться около 5 тыс. человек. Пристальное внимание будет уделено комфорту и безопасности городской среды. Помимо детских игровых комплексов там будут строиться спортивные площадки с уличными тренажерами. Предусматривается установка крытых велопарковок, подземных мусорных контейнеров.

Жителей микрорайона обеспечат социальной инфраструктурой, включая объекты образования, торговли и бытового обслуживания. Так, рассматривается возможность возведения детского сада с начальной школой на 471 место. Намечен перенос рынка с ул.Сябровской в новый район. Забронированы места для размещения административно-общественного комплекса, гостиницы, многофункционального кинотеатра. Кроме того, зарезервирован участок для перспективного здания администрации Заречного района с площадью, ориентированной на парк 1000-летия и Вульковское кольцо.

При проектировании специалисты тщательно продумали концепцию рекреационной зоны и сохранения фортификационного объекта. "В микрорайоне будут созданы условия для поддержания здорового образа жизни и отдыха за счет обустройства озелененных территорий на площади 7,9 га. В том числе хотим сохранить и частично восстановить руины IV форта, обустроить молодежный центр. Возможно, рядом разместятся ролледром и площадки для скейтборда", - отметил начальник управления архитектуры и строительства.

Проект нового микрорайона вынесен на общественное обсуждение. Ознакомиться с ним и высказать свои идеи можно до 13 августа в инфоцентре Брестского горисполкома (ул.Энгельса, 3) или на сайте city-brest.gov.by. Предложения будут рассмотрены на городском архитектурно-градостроительном совете.-0-

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