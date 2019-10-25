Новый микрорайон появится в Минске рядом с ул.Горецкого

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске планируется строительство нового микрорайона, который расположится недалеко от ул.Горецкого. Соответствующий градостроительный проект утвержден решением Мингорисполкома №1381 от 16 мая 2019 года и опубликован на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

На свободной площадке в районе ул.Горецкого планируется строительство жилого микрорайона с высотными многоквартирными домами. Там разместятся объекты социально-гарантированного обслуживания, в том числе детский сад на 230 мест и школа на 530 мест. Их планируют возвести в центральной части микрорайона или в границах ландшафтно-рекреационной зоны. Вместимость школы может быть увеличена до 770 мест при соответствующем обосновании.

Проектом также предусмотрено создание пешеходного бульвара в районе ул. Горецкого, а также максимальное использование склонов существующего рельефа и подземного пространства. Рекомендуется создать террасированную планировочную структуру района с размещением встроенных в откосы многоуровневых объектов хранения автотранспорта и общественных объектов. Кроме того, предусмотрено строительство подземных гаражей-стоянок.

Проект детального планирования будет реализован до 2030 года.-0-