Новый микрорайон заложат на юго-западе Бреста

12 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В юго-западной части Бреста в этом году планируют приступить к закладке нового микрорайона. Об этом сообщил сегодня председатель облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

"При проектировании многофункционального медицинского комплекса понимали, что в заречном районе растет численность населения. Здесь активно строится жилье. У медцентра есть дополнительные мощности для приема пациентов. Он построен на освободившихся площадях 38-й бригады. Есть резервы для строительства многоквартирного жилья", - обратил внимание Юрий Шулейко.

Принято решение, что в районе улицы Маслова будет заложен новый микрорайон. "Началась разработка детальной планировки микрорайона. Начать строительство, вступить в земельные работы планируем уже осенью, - рассказал председатель облисполкома. - Этот район пользуется спросом. Здесь создана полноценная инфраструктура. Есть социальные учреждения, будем здесь строить сады и школы".

В юго-западной части Бреста сегодня открыли многопрофильный медицинский комплекс. Он вмещает в себя женскую консультацию, взрослую и детскую поликлиники. В медцентре будут получать помощь 20 тыс. детей и 29 тыс. взрослых. С учетом роста микрорайонов в перспективе в детской поликлинике смогут обслуживать до 30 тыс. человек, во взрослой - до 40 тыс.-0-

Фото Вадима Якубёнка