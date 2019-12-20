Новый мост через Днепр планируют построить в Рогачеве в 2021 году

20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве планируют построить новый мост через Днепр. По предварительной информации, он будет открыт в 2021 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по производству РУП "Гомельавтодор" Денис Ясько.

Конструкции на одном из пролетов существующего моста, соединяющего берега Днепра близ райцентра, признаны аварийными. Почти за 60 лет службы сооружение износилось и ремонту не подлежит. "Сейчас с учетом того, что это участок республиканской трассы, и иным путем на другой берег транспорту не добраться, движение по мосту не остановлено. Предприняты необходимые меры безопасности и снижена нагрузка до 20 т", - рассказали на предприятии. В ближайших планах - строительство нового моста и демонтаж "ветерана".

Ситуация по реконструкции мостов на контроле в Министерстве транспорта и коммуникаций. Задачу с мостом в Рогачеве планируется решать в несколько действий. Так, уже приступили к возведению временной переправы. Установлено девять опор, на которых методом надвижки закрепят металлические пролеты. "Эта конструкция грузоподъемностью 60 т будет полноценным рабочим мостом, который не позволит перекрыть транспортное сообщение в этом направлении", - подчеркнул заместитель директора по производству.

В будущем рядом с мостом-дублером появится постоянный. К его строительству приступят после открытия движения на временной переправе.

Проект строительства капитального моста проходит необходимые согласования и экспертизы. По данным специалистов государственного предприятия "Белгипродор", он предусматривает использование новых технологий, оригинальное архитектурное решение.

После возведения нового моста временную переправу разберут. Эти конструкции могут быть задействованы на других объектах.

Как сообщалось, в Беларуси обследованы путепроводы и на трассах республиканского значения, и в городах. Определен перспективный перечень реконструкции и модернизации из 32 мостов. Ранжирование их первоочередной реконструкции провели по мере значимости, состояния путепроводов.

К примеру, в конце октября в Гомельском районе было открыто движение по новому мосту через реку Сож - части автомагистрали М8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута). Прежний путепровод был признан аварийным, движение по нему полностью закрыли в августе 2018 года. Было принято решение о строительстве нового путепровода. Этот проект был воплощен в сжатые сроки.-0-