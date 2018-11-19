Новый мост через Случь свяжет населенные пункты трех сельсоветов в Житковичском районе

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новый мост через Случь откроют 22 ноября в Житковичском районе, сооружение свяжет населенные пункты Ленинского, Милевичского, Юркевичского сельсоветов. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Ленинского сельского исполнительного комитета Василий Немченя.

Прежний деревянный мост, расположенный между агрогородком Ленин и деревней Ново-Ленин, пришел в негодность, было принято решение построить новый. "Необходимость строительства моста связна с тем, что Ленинский сельсовет разделен рекой на две части. От центра сельсовета оказались отрезаны порядка 50 человек. Кроме того, в участковой больнице в агрогородке Ленин медицинскую помощь получают свыше 300 человек Милевичского сельсовета, населенные пункты которого находятся на другом берегу реки", - пояснил Василий Немченя. Неудобства испытывали и жители агрогородка Ленин, которые работают в Юркевичском и Залютичском лесничествах: им приходилось делать круг более 30 км.

К строительству деревянного моста 188-я гвардейская бригада инженерных войск Министерства обороны приступила в начале ноября. Новое сооружение - около 60 м в длину и свыше 5 м в ширину. Материалы приобретались за счет спонсорских средств.

"Новый мост позволит ускорить доставку продуктов питания, топлива для нужд населения, почты и т.д.", - добавил собеседник.-0-