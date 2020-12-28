Новый мультиборд подарили специализированной школе закрытого типа в Могилеве

28 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый мультиборд передала сегодня первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова специализированной школе закрытого типа в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Мультиборд - важный и нужный подарок для школы. "Мультиборд пригодится и в образовательном, и в воспитательном процессе. Из-за сложившейся эпидситуации много встреч сейчас проводится онлайн", - рассказал директор учреждения образования Дмитрий Генисев.

Сейчас в закрытой школе обучаются 35 детей с 11 до 15 лет. "В наше учреждение образования дети попадают за различные правонарушения. Программа обучения такая же, как в обычных школах. Много уделяется времени спорту. Есть секции футбола, волейбола. Занимаемся и творческим развитием детей - есть ансамбль народных инструментов, кружок бисероплетения. В первую очередь здесь учатся дети. И им тоже хочется праздника, они с нетерпением ждут Новый год, гостей и подарки", - отметил директор.

Учащийся Андрей Соснин рассказал, что в будущем хочет стать поваром. "Конечно, хотелось бы отмечать Новый год с родителями. Всем хочется домой, но мы сейчас не можем позволить себе этого. Школа и Министерство образования создают нам условия почти как дома, проводят разные мероприятия. И мы готовимся к праздникам, много репетируем, - поделился он. - В будущем хочу стать поваром. И постараюсь сделать все, чтобы мои планы воплотились в жизнь".

"В рамках акции "Наши дети" стало доброй традицией для Министерства образования поздравлять учащихся специализированных школ. Ведь каждый из нас понимает, что та доброта и внимание, которые мы дарим нашим ребятам, навсегда сохраняются в их душах и влияют на их дальнейшее становление, - отметила Ирина Старовойтова. - Благотворительная акция - это еще одна возможность поздравить наших ребят и пожелать им мира, добра, благополучия и всех благ. Важно, чтобы в такое праздничное время дети были не одиноки, а вместе со взрослыми принимали участие в новогодних мероприятиях. Так создается та самая сказочная атмосфера, в которой можно мечтать и ставить цели на будущее. А потом реализовывать эти планы в жизнь, быть успешными, счастливыми и благополучными".-0-