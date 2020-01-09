Новый музей откроется летом в Брестской крепости

9 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" нынешним летом планируют открыть новый музей. Работы по его созданию ведутся за счет средств Союзного государства, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор мемориального комплекса Григорий Бысюк.

В мемориальной части цитадели в 2018-2020 годах по проекту СГ проводят капитальный ремонт, реставрацию и музеефикацию отдельных сооружений. "Уже выполнено 11 из 16 мероприятий. В частности, во второй половине 2019 года начали работы по Восточному форту. Изготовили документацию по капитальному ремонту, реставрации, консервации объектов V форта, капремонту декоративно-художественной подсветки мемориального комплекса. На выполнение работ в этом году рассчитываем получить более 104 млн российских рублей", - отметил Григорий Бысюк.

В Восточном форте сейчас ведутся строительные работы, параллельно создается экспозиция. Ожидается, что новый музей примет первых посетителей уже в июне. Центральная тема - оборона Восточного форта в 1941 году. "Это один из самых мощных очагов сопротивления части гарнизона Брестской крепости под командованием Петра Гаврилова. Немцы не могли подступиться к Восточному форту. На эту точку они бросили все силы вплоть до авиации - наши защитники вынуждены были сдаться в плен. Хотим показать ход обороны форта, используя воспоминания защитников, дневник Петра Гаврилова", - пояснил директор мемориального комплекса. Музейщики считают важным также отразить тему пленения защитников форта, рассказать об их судьбах.

Серьезные изменения ожидают и территорию V форта. Планируется провести ремонт и консервацию отдельных сооружений, создать музей фортификации и вооружения. По задумке экспозиция расскажет об истории Брест-Литовской крепости как об уникальном фортификационном сооружении. "V форт - интереснейший объект, довольно неплохо сохранился. На его примере хотим показать, как строились форты, как подходили к защите города и границ государства", - сказал Григорий Бысюк.

В 2019 году V форт Брестской крепости посетили более 20 тыс. человек. Открытие новой экспозиции будет способствовать увеличению числа туристов.-0-