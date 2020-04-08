Новый начальник Витебского облздрава: нужно упорядочить работу медиков

8 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сейчас надо упорядочить работу медиков, заявил журналистам новый начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Вишневецкий приступил к руководству управлением в непростое время, в этой ситуации и задачи стоят соответствующие. "На сегодняшний день надо упорядочить работу медиков, чтобы они побеспокоились и о себе. Нужно ограничить их контакты: находясь рядом с заболевшими коронавирусной инфекцией, медицинские работники могут приносить ее в свои семьи. Также среди первоочередных вопросов - обеспечение всех медиков средствами индивидуальной защиты. С лекарствами в медучреждениях все нормально, этот вопрос находится под контролем", - сказал начальник облздрава.

Касаясь темы визита специалистов ВОЗ в Беларусь, Михаил Вишневецкий отметил, что все учреждения здравоохранения Витебской области должны быть готовы к приезду делегации. Эксперты смогут убедиться, как обстоят дела в регионе. "Нужно понимать, что в это время всегда бывает подъем респираторных инфекций. Из-за теплой зимы он сместился. Пока мы еще на подъеме, но, думаю, скоро выйдем на плато, и пойдет снижение", - добавил он.

Во время работы штаба

Очередное заседание областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения от инфекции прошло сегодня в Витебском облисполкоме. На нем представили нового начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаила Вишневецкого. До это он занимал пост замначальника Минского облздрава.-0-