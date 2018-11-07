Новый объект придорожного сервиса открыли на МКАД к 7 ноября

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплексный объект сервисных услуг с СТО, кафе, магазином и автомойкой открылся в Минске. Мероприятие приурочено ко Дню Октябрьской революции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации Советского района Минска.

Объект возведен в районе улица Абрикосовая - МКАД в соответствии с указом по обустройству Минской кольцевой дороги и размещению объектов придорожного сервиса. На открытии глава администрации Советского района Минска Юрий Трущенко отметил, что это отличный пример инвестирования в сферу услуг, вклад которой в бюджет становится все больше и служит наращиванию въездного туризма. Он призвал субъекты малого и среднего предпринимательства активнее включаться в эту работу. По его мнению, каждый новый объект, который служит развитию города, становится подарком для его жителей, что 7 ноября стало уже традицией.

Просторное трехэтажное здание со встроенно-пристроенными помещениями под СТО и мойки автомобилей занимает общую площадь почти в 2,8 тыс. кв.м. В нем также предполагается разместить кафе на 40 посадочных мест. В перспективе автомобилисты смогут воспользоваться системой мобильного питания типа "Макдрайв". Предусмотрены административные помещения под интернет-магазины.

Здание полностью готово принять арендаторов, а перечень желающих настолько велик, что сначала будет проведен конкурс. Кто бы его ни выиграл, он наверняка оценит не только удобную логистику, подъездные пути с твердым покрытием и стоянкой на 47 парковочных мест, но и всю современную начинку в виде качественных строительных и отделочных материалов, инновационной системы "Умный дом" для экономии энергоресурсов.-0-