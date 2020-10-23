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23 октября 2020, 15:50

Новый парк заложили в агрогородке Трабы Ивьевского района

Фото из архива
Фото из архива

23 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под эгидой Минприроды в агрогородке Трабы Ивьевского района заложили новый парк. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Парк заложен во время экологической кампании "Обустроим малую родину". На первом этапе посажено около 150 деревьев, в том числе ивы, туи, рябины, кедровые сосны, липы. Также участники акции высадили саженцы форзиции, спиреи, барбариса и магонии.

Свою лепту в создание парка внесли министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, представители местной власти, работники лесхоза, школьники.

"Спасибо всем, кто отозвался для участия. Это важное начинание в плане благоустройства малой родины и в деле развития страны в целом. Завершается трилогия Года малой Родины, мы живем в чистой, ухоженной, экологически чистой стране, уверен, что и дальше продолжим работать на благо родной земли", - отметил Андрей Худык. Он подчеркнул, что закладка парка - лишь один из шагов по благоустройству, озеленению агрогородка Трабы. Развитие населенного пункта в плане создания комфортных условий для жизни и отдыха жителей, в том числе с участием Минприроды, будет продолжено.

По инициативе министерства с 2 октября по 2 ноября в Беларуси проходит месячник по посадке деревьев и кустарников в населенных пунктах. За две недели участники экологической кампании высадили уже более 100 тыс. деревьев и кустарников. Всего же в 2020 году Минприроды при поддержке организаций, предприятий и общественности планирует посадить около 500 тыс. деревьев и 350 тыс. кустарников.

Участие в месячнике по посадке деревьев может принять любой желающий. Для этого достаточно подать заявку по телефонам либо адресам электронной почты, указанным на сайтах Минского городского и областных комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды. Добровольцев обеспечат посадочным материалом и инвентарем.-0-

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