Новый пеллетный завод начал работу в Сморгони

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый пеллетный завод сегодня открылся в Сморгони. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского облисполкома.

Новое производство открыто на базе Сморгонского опытного лесхоза. Мощность завода - не менее 15 тыс. т пеллет в год (2 т в час). Введение производства также позволило создать новые рабочие места. Современное оборудование дает возможность производить продукцию, соответствующую мировым стандартам.

"Это уже 11-е подобное производство в стране. Такие проекты решают важные задачи, в том числе по переработке отходов и использованию низкокачественной древесины, например, валежника. Это, кроме того, достаточно успешный бизнес-проект", - отметил во время открытия министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. Он подчеркнул, что пеллеты востребованы на внешних рынках. Активно, в частности, растет спрос на них в Европе. Продукция предприятия прежде всего ориентирована на экспорт. Сейчас, отметил министр, Беларусь не экспортирует древесное сырье, а производит, что важно, конечную продукцию, в том числе перерабатывая и импортируемую древесину. Благодаря этому лесная отрасль существенно нарастила выручку и прибыль.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник подчеркнул, что открытие нового производства стало еще одним шагом к повышению эффективности использования лесных ресурсов. Рациональному лесопользованию уделяется большое внимание. В Гродненской области ежегодно для переработки древесины изымается меньше, чем высаживается и созревает новых лесов. "Основная задача сейчас - повысить глубину переработки, повысить стоимость конечной продукции. Для этого в Гродненской области мы создаем технологические цепочки - от лесопереработки до мебельных предприятий с высокомаржинальной продукцией. А такие производства, что мы открываем сегодня, позволяют переработать в востребованную продукцию даже отходы производства", - отметил Владимир Караник.

В новую производственную площадку инвестировано около Br11,4 млн как собственных средств лесхоза, так и инвестфонда Минлесхоза и кредитных ресурсов. Это не первое подобное производство в регионе. В мае 2020 года завод по производству пеллет заработал в Новогрудском лесхозе. Строительство подобных объектов продолжается и в других регионах страны.-0-