28 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый пляж обустраивают в Могилеве в районе Фатинской затоки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор КПУП "Могилевзеленстрой" Петр Алексейчиков.

Новая зона отдыха разместится неподалеку от физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Фатина. По словам директора предприятия, пляж станет дополнительным местом для отдыха горожан и продолжением благоустройства территории спортивного комплекса.

"Сейчас здесь полным ходом идут работы по формированию пляжной зоны: чистим территорию, выравниванием берега и формируем газоны. Уже высадили часть зеленых насаждений", - отметил Петр Алексейчиков.

Чуть позже здесь установят лежаки, теневые навесы, раздевалки и мусорные контейнеры. Еще один важный момент обустройства пляжа - обследование дна затоки в районе зоны отдыха. К этим работам приступят сотрудники ОСВОД. После этого будет принято официальное решение о том, можно ли здесь купаться.-0-