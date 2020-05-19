Новый полигон для ТКО появится рядом с полигоном "Тростенецкий" до его закрытия

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый полигон для твердых коммунальных отходов в Минске появится рядом с единственным пока действующим полигоном "Тростенецкий" до его закрытия. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь на пресс-конференции "Внедрение системы раздельного сбора мусора и бытовых отходов. Опыт белорусской столицы", передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник отдела контроля за обращением с отходами Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Авраменко отметила, что утвержден генеральный план города Минска, по которому рядом с полигоном "Тростенецкий" выделено место под строительство третьей очереди полигона - примерно 15 га. "И рядом отведен земельный участок для строительства по комплексной переработке коммунальных отходов. Его судьба нам пока неизвестна. Но градостроительным планом такие места определены", - сказала она.

Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь подтвердил, что работа по плану будет продолжена. "Разрабатывается проектно-сметная документация. Мы знаем о том, что мощности существующего полигона рассчитаны до 2022 года. К этому времени будет открыт новый полигон. Но еще раз хочу обратить внимание, что все-таки мы нацелены на большее извлечение вторичных материальных ресурсов и меньшее захоронение на полигонах", - заявил Владимир Лебедь.

Елена Авраменко напомнила, что сегодня весь мусор Минска свозят на единственный действующий полигон для захоронения твердых коммунальных отходов - "Тростенецкий". 1 октября 2017 года был закрыт "Северный", 4 октября 2019 года - полигон "Прудище". "Надо строить новый полигон, потому что отходов образуется много. И все же захоронение - не лучший способ. Задача - максимально их сортировать. Надо максимально выделять вторичные материальные ресурсы, это можно сделать только тогда, когда для населения будут созданы все условия раздельного сбора. Требуется принятие кардинальных мер по сортировке отходов, строительству сортировочных линий, современных и автоматизированных", - заключила Елена Авраменко.-0-