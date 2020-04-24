Новый пожарный пост откроют в Городокском районе

24 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Новый пожарный аварийно-спасательный пост №12 откроется в агрогородке Бычиха Городокского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Объект появился на месте пустыря. Решение о строительстве было принято в апреле 2019 года. В этом же месяце начали возводить пожарный аварийно-спасательный пост, отвечающий всем современным требованиям, за счет фонда МЧС. Новое одноэтажное здание включает в себя административную часть и гараж на две единицы техники. Подразделение будут обслуживать восемь человек личного состава. На территории поста располагаются площадки для воркаута и волейбола, а также фонтан. В дальнейшем поблизости планируется оборудовать парк отдыха с дендрарием, беседками и экспозицию в виде уличных фонарей с пожарными атрибутами.

Новый объект торжественно откроют 25 апреля во время республиканского субботника. Планируется, что участие в праздничном событии примет министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, который в этот день вместе с коллективом будет трудиться над благоустройством прилегающей территории поста. Запланированы укладка резинового покрытия на площадке для игровых видов спорта, посадка туй и другие работы.-0-